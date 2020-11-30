UCLan T2 HD SE (без дисплея), распродажа

UCLan

T2 HD SE INTERNET PVR - УНИКАЛЬНЫЙ эфирный Т2 приемник с фунциями медиаплеера и IPTV/Web. TV-плеера, с возможностью беспроводного доступа к сети интернет через USB-WiFi адаптер.

Одно из главных достоинств модели - возможность приема цифровых кабельных каналов и уверенная работа с Wi-Fi сетью!

UCLan

T2 HD SE INTERNET PVR так же можно использовать как IPTV приставку, которая поддерживает плейлисты в формате m3u.

Приставка UCLan

T2 HD SE INTERNET подойдет в первую очередь тем покупателям, которые хотят смотреть кроме обычных эфирных 32 каналов Т2 еще и сотни каналов IPTV и Web. TV телевидения. Основные преимущества данного тюнера полностью проявлются после подключения его к сети интернет через USB Wi-Fi адаптер. Становится возможным просмотр роликов в You Tube и просмотр популярных телеканалов по загруженным плейлистам.

Особенности:

Прием DVB-T/T2 цифрового телевизионного сигнала на аналоговых ТВ

Память на 1000 ТВ-каналов и радиостанций.

Диапазон частот: 177,5 - 226,5 Мгц, 474 - 866 Мгц.

Ширина полосы: 8 Мгц.

Поддерживает стандарты MPEG2 / MPEG4 / H. 264.

Максимальная скорость потока 50 Мбит/с.

Поддержка разрешения видео: 1080i/p, 720p, 576p, 4:3, 16:9, Auto.

Поддержка многоязычного меню.

Функция PVR и Time. Shift с использованием внешних USB-носителей.

Цифровой аудио/видео выход HDMI.

Разъем USB 2. 0

поддержка USB WI-FI адаптеров - RT5370 и RT7601

Воспроизведение различных мультимедиа файлов - AVI, JPEG, MP3

EPG (электронный путеводитель программ).

Автоматический и ручной поиск по всем каналам.

U2C T2 HD Internet - эфирный Т2 приемник с функциями HD-медиаплеера и возможностью беспроводного доступа к сети Интернет через USB Wi-Fi адаптер. Подключение к Интернет позволит существенно расширить мультимедийные возможности приставки. U2C T2 HD Internet также можно использовать, как IPTV приставку, поддерживает плейлисты в формате m3u. .

2C T2 HD Internet - эфирный Т2 приемник с функциями HD-медиаплеера и возможностью беспроводного доступа к сети Интернет через USB Wi-Fi адаптер. Подключение к Интернет позволит существенно расширить мультимедийные возможности приставки. U2C T2 HD Internet также можно использовать, как IPTV приставку, поддерживает плейлисты в формате m3u. Приставка U2C T2 HD Internet подойдет в первую очередь тем покупателям, которым мало принимать эфирные 32 (а где и больше) канала. В части приема эфирного телевидения U2C T2 HD Internet особо ничем не отличается от других более дешевых приставок. Основные преимущества ее раскрываются при подключении к сети Интернет с помощью совместимого USB Wi-Fi адаптера. После доступа к «всемирной паутине» на приставке становится возможным просмотр роликов с You. Tube и, что куда интереснее, просмотр популярных и не только украинских телеканалов по загруженным плейлистам..

U2C T2 HD Internet - эфирный Т2 приемник с функциями HD-медиаплеера и возможностью беспроводного доступа к сети Интернет через USB Wi-Fi адаптер. Подключение к Интернет позволит существенно расширить мультимедийные возможности приставки. U2C T2 HD Internet также можно использовать, как IPTV приставку, поддерживает плейлисты в формате m3u. Приставка U2C T2 HD Internet подойдет в первую очередь тем покупателям, которым мало принимать эфирные 32 (а где и больше) канала. В части приема эфирного телевидения U2C T2 HD Internet особо ничем не отличается от других более дешевых приставок. Основные преимущества ее раскрываются при подключении к сети Интернет с помощью совместимого USB Wi-Fi адаптера. После доступа к «всемирной паутине» на приставке становится возможным просмотр роликов с You. Tube и, что куда интереснее, просмотр популярных и не только украинских телеканалов по загруженным плейлистам..

U2C T2 HD Internet - эфирный Т2 приемник с функциями HD-медиаплеера и возможностью беспроводного доступа к сети Интернет через USB Wi-Fi адаптер. Подключение к Интернет позволит существенно расширить мультимедийные возможности приставки. U2C T2 HD Internet также можно использовать, как IPTV приставку, поддерживает плейлисты в формате m3u. Приставка U2C T2 HD Internet подойдет в первую очередь тем покупателям, которым мало принимать эфирные 32 (а где и больше) канала. В части приема эфирного телевидения U2C T2 HD Internet особо ничем не отличается от других более дешевых приставок. Основные преимущества ее раскрываются при подключении к сети Интернет с помощью совместимого USB Wi-Fi адаптера. После доступа к «всемирной паутине» на приставке становится возможным просмотр роликов с You. Tube и, что куда интереснее, просмотр популярных и не только украинских телеканалов по загруженным плейлистам..

На сегодняшний день, в открытом виде, в нашем регионе (Винничина ) идут ТРИДЦАТЬ ДВА телеканала: