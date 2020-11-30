11.11 – 30.11
Черная пятница!
RU
UA
Каталог товаров
Регистрация
Продавца Покупателя
Товары
Аудио, видео, фото
ТВ и видеотехника
TV-тюнеры
UCLan T2 HD SE (без дисплея), распродажа
UCLan T2 HD SE (без дисплея), распродажа - обзор

UCLan T2 HD SE (без дисплея), распродажа

В избранное
Заказать звонок
Задать вопрос
240 грн
В наличии
+380 (97) 17 показать

Доставка

Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Новая Почта
УкрПочта
Подробнее о доставке

Оплата

Оплата заказа при получении в транспортной компании
Visa, MasterCard, Maestro
Оплата картой "ПриватБанк"
Показать все 5 способов оплаты
Продавец
Скай Мастер (ТМ) / SkyMaster © / SKY. VN. UA
Все товары продавца
Винница
Отзывы о продавце
100% положительных из 21 отзыва
Доставка в срок
100%
Качество товара/услуги
98%
Актуальность цены
100%
9 лет на портале
Среднее время ответа: 30 минут
Документы: предоставлены
Условия возврата и обмена
Условия гарантии
Рекомендации по безопасным покупкам
Сообщить о недостоверной информации

Описание

Проверенный продавец «Скай Мастер (ТМ) / SkyMaster © / SKY. VN. UA» ( из города Винница ) работающий на портале Zakupka.com предлагает купить UCLan T2 HD SE (без дисплея), распродажа

UCLan
T2 HD SE INTERNET PVR - УНИКАЛЬНЫЙ эфирный Т2 приемник с фунциями медиаплеера и IPTV/Web. TV-плеера, с возможностью беспроводного доступа к сети интернет через USB-WiFi адаптер.

Одно из главных достоинств модели - возможность приема цифровых кабельных каналов и уверенная работа с Wi-Fi сетью!

UCLan
T2 HD SE INTERNET PVR так же можно использовать как IPTV приставку, которая поддерживает плейлисты в формате m3u.

Приставка UCLan
T2 HD SE INTERNET подойдет в первую очередь тем покупателям, которые хотят смотреть кроме обычных эфирных 32 каналов Т2 еще и сотни каналов  IPTV и Web. TV телевидения. Основные преимущества данного тюнера полностью проявлются после подключения его к сети интернет через USB Wi-Fi адаптер. Становится возможным просмотр роликов в You Tube и просмотр популярных телеканалов по загруженным плейлистам.


Особенности:

  • Прием DVB-T/T2 цифрового телевизионного сигнала на аналоговых ТВ
  • Память на 1000 ТВ-каналов и радиостанций.
  • Диапазон частот: 177,5 - 226,5 Мгц, 474 - 866 Мгц.
  • Ширина полосы: 8 Мгц.
  • Поддерживает стандарты MPEG2 / MPEG4 / H. 264.
  • Максимальная скорость потока 50 Мбит/с.
  • Поддержка разрешения видео: 1080i/p, 720p, 576p, 4:3, 16:9, Auto.
  • Поддержка многоязычного меню.
  • Функция PVR и Time. Shift с использованием внешних USB-носителей.
  • Цифровой аудио/видео выход HDMI.
  • Разъем USB 2. 0
  • поддержка USB WI-FI адаптеров -  RT5370 и RT7601
  • Воспроизведение различных мультимедиа файлов - AVI, JPEG, MP3
  • EPG (электронный путеводитель программ).
  • Автоматический и ручной поиск по всем каналам.

U2C T2 HD Internet - эфирный Т2 приемник с функциями HD-медиаплеера и возможностью беспроводного доступа к сети Интернет через USB Wi-Fi адаптер. Подключение к Интернет позволит существенно расширить мультимедийные возможности приставки. U2C T2 HD Internet также можно использовать, как IPTV приставку, поддерживает плейлисты в формате m3u. .

2C T2 HD Internet - эфирный Т2 приемник с функциями HD-медиаплеера и возможностью беспроводного доступа к сети Интернет через USB Wi-Fi адаптер. Подключение к Интернет позволит существенно расширить мультимедийные возможности приставки. U2C T2 HD Internet также можно использовать, как IPTV приставку, поддерживает плейлисты в формате m3u. Приставка U2C T2 HD Internet подойдет в первую очередь тем покупателям, которым мало принимать эфирные 32 (а где и больше) канала. В части приема эфирного телевидения U2C T2 HD Internet особо ничем не отличается от других более дешевых приставок. Основные преимущества ее раскрываются при подключении к сети Интернет с помощью совместимого USB Wi-Fi адаптера. После доступа к «всемирной паутине» на приставке становится возможным просмотр роликов с You. Tube и, что куда интереснее, просмотр популярных и не только украинских телеканалов по загруженным плейлистам..

U2C T2 HD Internet - эфирный Т2 приемник с функциями HD-медиаплеера и возможностью беспроводного доступа к сети Интернет через USB Wi-Fi адаптер. Подключение к Интернет позволит существенно расширить мультимедийные возможности приставки. U2C T2 HD Internet также можно использовать, как IPTV приставку, поддерживает плейлисты в формате m3u. Приставка U2C T2 HD Internet подойдет в первую очередь тем покупателям, которым мало принимать эфирные 32 (а где и больше) канала. В части приема эфирного телевидения U2C T2 HD Internet особо ничем не отличается от других более дешевых приставок. Основные преимущества ее раскрываются при подключении к сети Интернет с помощью совместимого USB Wi-Fi адаптера. После доступа к «всемирной паутине» на приставке становится возможным просмотр роликов с You. Tube и, что куда интереснее, просмотр популярных и не только украинских телеканалов по загруженным плейлистам..

U2C T2 HD Internet - эфирный Т2 приемник с функциями HD-медиаплеера и возможностью беспроводного доступа к сети Интернет через USB Wi-Fi адаптер. Подключение к Интернет позволит существенно расширить мультимедийные возможности приставки. U2C T2 HD Internet также можно использовать, как IPTV приставку, поддерживает плейлисты в формате m3u. Приставка U2C T2 HD Internet подойдет в первую очередь тем покупателям, которым мало принимать эфирные 32 (а где и больше) канала. В части приема эфирного телевидения U2C T2 HD Internet особо ничем не отличается от других более дешевых приставок. Основные преимущества ее раскрываются при подключении к сети Интернет с помощью совместимого USB Wi-Fi адаптера. После доступа к «всемирной паутине» на приставке становится возможным просмотр роликов с You. Tube и, что куда интереснее, просмотр популярных и не только украинских телеканалов по загруженным плейлистам..

На сегодняшний день, в открытом виде, в нашем регионе (Винничина ) идут ТРИДЦАТЬ ДВА телеканала:

  • 1+1
  • 2+2
  • ICTV
  • УТ - 1
  • 5 канал
  • СТБ
  • Новый канал
  • Украина
  • К1
  • К2
  • ТЕТ
  • Тонис
  • M1
  • НТН
  • Интер
  • Энтер-фильм
  • BUSINESS-TV
  • Банк ТВ
  • Киноточка
  • МЕГА
  • XSPORT
  • ZOOM
  • Голд. Берри
  • Пиксель
  • Винтаж ТВ
  • НЛО-тБ
  • Dobro
  • Эскулап
  • ВДТ ( областная телекомпания, для винницкой области )
  • ВІТА ( областная телекомпания, для винницкой области )
  • Вінничина ( областная телекомпания, для винницкой области )
  • Вінтера ( областная телекомпания, для винницкой области )

Характеристики

Код товара
витрина/потертости
Производитель
uClan

Смотрите также

Усилитель антенный Проекторы, слайд-проекторы Телевизоры Антенны Документ-камеры Видеокамеры, экшн-камеры Запчасти и принадлежности для телевизоров и мониторов Тумбы и стойки под телевизор и аппаратуру Видеорегистраторы Кронштейны

У нас покупают

Наматрасник непромокаемый на молнии Урны для мусора Наматрасник мемори Водоэмульсионная краска для стен Платье с завязкой на шее Vive очки виртуальной реальности Затирка для кафеля Очки рей бен капельки Мини валик малярный Наматрасник 110х190